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В России оценили, что будет с ценами на авиабилеты в 2024 году

Авиаэксперт Гусаров: цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2024 году

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Shutterstock

В России есть предпосылки для дальнейшего роста цен на авиабилеты в 2024 году. Об этом kp.ru рассказал авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя данные Росстата о резком подорожании билетов в экономклассе.

«У нас в течение трех довольно тяжелых лет цены на авиабилеты практически не росли. 2020 и 2021 год — была пандемия, тарифы увеличились очень незаметно из-за падения перевозок. В 2022 году отрасль буквально залили субсидиями, и благодаря этому цены также оставались стабильными. Но все это время топливо, аэропортовые услуги, ремонт и все-все-все остальное дорожали. В 2023 году уже прежнего объема субсидий от государства не было — и начался отложенный рост цен на авиабилеты», — пояснил эксперт.

По его словам, рост цен продолжается до сих пор. При этом Гусаров отметил, что Росстат в своих материалах высчитывает среднюю стоимость авиабилетов, поэтому стоимость билета даже на один и тот же рейс может сильно различаться. В некоторых случаях, особенно если пассажиры покупают билеты заранее или по акции авиакомпании, их стоимость может не так сильно отличаться от прошлогодней, заключил он.

Накануне данные Росстата показали, что в России в начале 2024 года резко выросла цена на билеты в экономклассе. По данным ведомства, в январе рост цен составил 33,9% в годовом выражении, а в феврале он ускорился — цены поднялись на 42%, до отметки в 7244 руб. за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета.

Ранее сообщалось, что Росавиация представит при необходимости меры по снижению цен на авиабилеты.

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