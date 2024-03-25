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В Харькове досрочно выключат отопление из-за нехватки электроэнергии

В Харькове досрочно завершат отопительный сезон из-за дефицита электричества

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Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Харькове досрочно завершат отопительный сезон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

В видеообращении к жителям градоначальник пояснил, что в Харькове все еще ощущается дефицит электроэнергии, поэтому досрочное завершение отопительного сезона представляется одной из немногих возможных мер по снижению нагрузки.

«Только это позволит нам обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан», — сказал Терехов, добавив, что температура воздуха на улице благоприятная.

Отключать отопление начнут во вторник, 26 марта. По прогнозам синоптиков, в этот день дневная температура воздуха в Харькове достигнет +14 °С, а к концу недели поднимется до +21 °С.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

Ранее власти Харькова сообщили о разрушении всех подстанций и ТЭЦ в городе.

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