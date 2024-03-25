В Европе пожаловались на ограничения из-за российских алмазов

Европейские трейдеры сочли абсурдным санкционное законодательство Евросоюза (ЕС) против России в отношении алмазов. Об этом пишет британская газета The Times.

Авторы издания напомнили, что после вступления ограничений в силу Европейская комиссия (ЕК) распорядилась, чтобы все алмазы, поступающие в страны блока, направлялись в Антверпен для проверки на предмет их возможного российского происхождения.

Трейдеры рассказали The Times, что результатом такого решения стали длительные задержки, дополнительные расходы и недовольные клиенты, а чиновники требуют множество документов, подтверждающих происхождение каждой партии. По словам одного из трейдеров, раньше на выполнение заказа могло уйти двое суток, а теперь из-за бюрократии этот процесс занимает до двух недель.

В материале отмечается, что Великобритания и США отказались от этой схемы, разрешив производителям бриллиантов самостоятельно сертифицировать страну происхождения.

Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов, объем их экспорта в 2022 году оценивался в $ 4,7 млрд.

В начале марта США запретили ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.

С 1 марта страны G7 начали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. К сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации для контроля ограничений, при этом Бельгия, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки алмазов в городе Антверпене, играет ведущую роль в реализации санкций.

Ранее эксперты спрогнозировали скачок цен на российские алмазы из-за санкций на них.