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Акция памяти жертв теракта прошла возле здания «Крокуса»

Возле «Крокуса» прошла акция памяти жертв теракта, состоялась минута молчания

В «Крокус Сити Холле» состоялась акция памяти жертв теракта. Сотни людей почтили память погибших минутой молчания. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что перед разрушенным зданием появился стихийный мемориал. Также на месте находились волонтеры, которые раздавали людям чай и печенье.

Акцию назвали «Журавли». Перед стихийным мемориалом свечами было выложено слово «Скорбим» и дата теракта. После минуты молчания была включена песня «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева.

До этого сообщалось, что у стихийного мемориала рядом с московским концертным залом «Крокус Сити Холл» скопилась очередь на сотни метров из желающих почтить память жертв теракта, который случился вечером 22 марта. Согласно информации агентства, неравнодушные москвичи несут к месту трагедии цветы и детские игрушки, несмотря на дождь и ветер.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) и сообщил о 137 погибших. Минздрав сообщил о 182 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семьям погибших, все развлекательные мероприятия в столице в эти выходные были отменены.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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