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«Газпром» подал иск к «дочке» австрийской нефтегазовой компании OMV

«Газпром» подал в суд иск к «дочке» австрийской нефтегазовой компании OMV

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Reuters

Российская энергетическая компания «Газпром» подала иск к австрийской нефтегазовой компании OMV Exploration & Production GmbH (OMVEP) — «дочке» австрийской нефтегазовой OMV, следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Согласно информации суда, фирме принадлежит 100% в OMV Russia Upstream GmbH.

Иск был подан 22 марта. Дополнительные пояснения заявления в картотеке отсутствуют.

В январе глава OMV Альфред Штерн заявил, что опасается прекращения поставок российского газа в Австрию через Украину.

Позднее пресс-служба концерна сообщала, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза, для отказа от него властям Австрии необходимо сформировать правовую основу.

Ранее в OMV начали изучать указ Путина по активам России.

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