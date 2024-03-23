«Газпром» подал иск к «дочке» австрийской нефтегазовой компании OMV

Российская энергетическая компания «Газпром» подала иск к австрийской нефтегазовой компании OMV Exploration & Production GmbH (OMVEP) — «дочке» австрийской нефтегазовой OMV, следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Согласно информации суда, фирме принадлежит 100% в OMV Russia Upstream GmbH.

Иск был подан 22 марта. Дополнительные пояснения заявления в картотеке отсутствуют.

В январе глава OMV Альфред Штерн заявил, что опасается прекращения поставок российского газа в Австрию через Украину.

Позднее пресс-служба концерна сообщала, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза, для отказа от него властям Австрии необходимо сформировать правовую основу.

Ранее в OMV начали изучать указ Путина по активам России.