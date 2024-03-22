Набиуллина объяснила решение ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 16%

Сохранение ключевой ставки Центробанком на уровне 16% позволит вернуть инфляцию в 4-4,5% к концу 2024 года и закрепить ее в дальнейшем. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, чьи слова опубликованы на сайте регулятора.

Руководитель ЦБ подчеркнула, что сохранение жестких денежно-кредитных условий привело к тому, что на протяжении последних месяцев наблюдается существенное замедление текущего роста цен. Однако в марте рост цен продолжился, сказала Набиуллина.

«Пока рано судить о дальнейшей скорости дезинфекционных тенденций, и мы по-прежнему считаем, необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время. Это позволит вернуть инфляцию в 4-4,5%», – уверена глава Банка России.

По ее словам, в России в I квартале 2024 года отмечается быстрый рост экономики. Потребительская активность, отмечает Набиуллина, остается высокой на фоне существенного роста доходов населения.

22 марта ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор отметил постепенное ослабевание инфляционного давления, но назвал его «все еще высоким».

Ранее аналитик оценил реакцию курса рубля на решение ЦБ по ключевой ставке.