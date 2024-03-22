Новак: Россия продает около 40% нефти и газа в рублях, еще 40% — в юанях

По результатам 2023 года более 90% расчетов России с КНР происходит в нацвалютах — это рубли и китайские юани. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в документальном сериале «Нефть» на онлайн-платформе Premier.

По данным Новака, по 40% расчетов по нефтегазовому экспорту России происходят в рублях и юанях, еще 20% приходится на другие валюты. Таким образом, доля доллара и евро в этих расчетах сведена к минимуму.

Вице-премьер отметил, что эта тенденция будет сохраняться и наблюдается не только в российских расчетах. Многие страны также переходят на использование национальных валют в своих международных расчетах из-за ограничений и санкций, касающихся использования доллара и евро.

Новак подчеркнул, что многие видят риски в текущей ситуации и опасаются возможных последствий для себя. В конце 2022 года страны G7, Евросоюз и их союзники установили ценовой потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель в рамках санкций из-за событий на Украине. Российские власти заявляли, что западные санкции незаконны и не повлияют на позицию Москвы.

В прошлом году Новак также сообщал о том, что Россия перенаправила около 20% своих нефтяных поставок с европейского рынка на азиатские рынки, став Китаю основным поставщиком нефти, по данным китайской таможни.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.