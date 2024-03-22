Премьер Бельгии рассказал насчет тарифов на российские и белорусские продукты

Лидеры стран Европейского союза планируют в пятницу, 22 марта, обсудить введение тарифов на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом заявил премьер-министр Александер Де Кроо, передает ТАСС.

«Тарифы на российское и белорусское зерно, проблемы с украинским зерном — это лидеры будут обсуждать завтра», — заявил Де Кроо на брифинге после первого дня саммита.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит Европейского союза постановил поднять тарифы на сельхозпродукцию из России, а также из Белоруссии.

Кроме того, Европейский парламент и Совет Европейского союза достигли соглашения о продлении мер по либерализации торговли с Украиной, чтобы поддержать ее в конфликте с Россией.

До этого США заявили, что Европа готовится к трансатлантической торговой войне с Трампом.