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Премьер Бельгии рассказал насчет тарифов на российские и белорусские продукты

Премьер Бельгии: лидеры ЕС в пятницу обсудят тарифы на российские продукты

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Olivier Matthys/AP

Лидеры стран Европейского союза планируют в пятницу, 22 марта, обсудить введение тарифов на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом заявил премьер-министр Александер Де Кроо, передает ТАСС.

«Тарифы на российское и белорусское зерно, проблемы с украинским зерном — это лидеры будут обсуждать завтра», — заявил Де Кроо на брифинге после первого дня саммита.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит Европейского союза постановил поднять тарифы на сельхозпродукцию из России, а также из Белоруссии.

Кроме того, Европейский парламент и Совет Европейского союза достигли соглашения о продлении мер по либерализации торговли с Украиной, чтобы поддержать ее в конфликте с Россией.

До этого США заявили, что Европа готовится к трансатлантической торговой войне с Трампом.

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