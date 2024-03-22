Премьер Бельгии призвал «подумать о потребителях» при введении пошлин на зерно из России

При повышении Евросоюзом пошлин на российское зерно необходимо учесть интересы потребителей в мире. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо после голосования на саммите ЕС по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

Кроо заявил, что цель введения тарифов — «сделать так, чтобы российская экономика не могла дестабилизировать нашу». Однако нельзя забывать и о том, чтобы нуждающиеся в российском зерне страны мира по-прежнему имели доступ к нему.

«Сбалансировать это будет очень сложно, но не невозможно», — сказал бельгийский премьер-министр.

22 марта стало известно, что проходящий в Брюсселе двухдневный саммит Евросоюза постановил поднять тарифы на сельхозпродукцию из России. Комментируя указанное решение, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «это предотвратит дестабилизацию российским зерном европейского рынка и остановит Россию от использования прибыли от экспорта его в ЕС».

Ранее в МИД РФ отреагировали на планы ЕС по тарифам на российскую сельхозпродукцию.