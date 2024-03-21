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Крупный российский банк захотел взыскать с Euroclear $38 млн

ВТБ собрался взыскать с депозитария Euroclear $38 млн

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Shutterstock

ВТБ планирует взыскать с международного депозитария Euroclear порядка $38 млн в связи с блокировкой средств банка на счете финансовой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сумма включает в себя убытки в размере 10 тыс. австралийских долларов, 5 тыс. швейцарских франков, 1 тыс. юаней, £5 тыс., €1,62 млн и $36,6 млн.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Euroclear может столкнуться с волной исков от Банка России. ЦБ РФ может забрать €33 млрд активов депозитария в российской юрисдикции, а также подать иски для конфискации активов Euroclear в Гонконге и Дубае.

До этого экономист Михаил Беляев предупредил, что банкротство Euroclear отразится на мировой финансовой системе.

Ранее была названа сумма исков российских инвесторов к Clearstream.

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