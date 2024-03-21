В ЕС призвали запретить импорт зерна из России

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить ввоз зерна из России и Белоруссии в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Литвы.

Литва выступила инициатором данного обращения. Министры также попросили еврокомиссаров организовать сотрудничество между странами — членами ЕС для эффективного применения запрета на всей территории ЕС.

В сообщении отмечается, что министры подчеркнули необходимость принятия мер для предотвращения поступления украденного зерна с Украины на европейский рынок. По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, доходы от продажи зерна используются Москвой для финансирования специальной военной операции (СВО), а также для оказания давления на внутренний рынок ЕС, конкурируя с продукцией местных производителей.

До этого Европарламент продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции с Украины. Также сообщается, что Европейская комиссия может принять быстрые меры, которые сочтет необходимыми, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран сообщества возникнет значительный сбой из-за украинского импорта.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.