Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС призвали запретить импорт зерна из России

Страны Балтии, Польша и Чехия призвали ЕК запретить импорт зерна из РФ в ЕС

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить ввоз зерна из России и Белоруссии в страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Литвы.

Литва выступила инициатором данного обращения. Министры также попросили еврокомиссаров организовать сотрудничество между странами — членами ЕС для эффективного применения запрета на всей территории ЕС.

В сообщении отмечается, что министры подчеркнули необходимость принятия мер для предотвращения поступления украденного зерна с Украины на европейский рынок. По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, доходы от продажи зерна используются Москвой для финансирования специальной военной операции (СВО), а также для оказания давления на внутренний рынок ЕС, конкурируя с продукцией местных производителей.

До этого Европарламент продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции с Украины. Также сообщается, что Европейская комиссия может принять быстрые меры, которые сочтет необходимыми, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран сообщества возникнет значительный сбой из-за украинского импорта.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами