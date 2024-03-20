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Эксперты предрекают вытеснение наличных в расчетах

Frank RG: карточные платежи в рознице вырастут до 90% к 2028 году

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Depositphotos

Доля безналичных платежей в розничной торговле может достигнуть 90% к 2028 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Frank RG, посвященное российскому рынку банковских услуг.

Согласно данным аналитиков, в 2022 году уже 80% платежей физлиц осуществлялись безналичным способом, преимущественно с использованием банковских карт. Ожидается, что эта тенденция будет только усиливаться. При этом доля наличных расчетов, вероятно, опустится ниже 10% в ближайшие 5 лет.

«Несмотря на четырехкратный рост суммарного оборота транзакций за последние 7 лет, объем операций с наличными почти не изменился, отчего их доля снизилась», — отмечают эксперты.

Кроме карт, наличные будут вытесняться альтернативными безналичными способами вроде оплаты через QR-коды.

В 2023 году показатель безналичных платежей в рознице составил уже 83,4%, что является одним из самых высоких в мире. Общий объем операций по картам достиг 167 трлн рублей. Быстро растет популярность Системы быстрых платежей и QR-оплаты, пишет издание.

«Начиная с 2022 года 80% платежей физлиц осуществляются картами. К 2028-му эта доля составит уже 90%, прогнозируют во Frank RG.

До этого экономист отметила, что россияне все чаще отказываются от наличных денег.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила лимит на денежные переводы без открытия счета.

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