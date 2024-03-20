«Роснано» столкнулось с нехваткой денег при выплате долгов

Государственная компания «Роснано» столкнулась с критической нехваткой денежных средств для погашения долгов на фоне многократного превышения обязательств над стоимостью активов. Об этом заявил управляющий финансовый директор и член правления института развития Владислав Юнусов в интервью «Ведомостям».

«На начало 2021 года задолженность по кредитам и облигациям составляла 148 млрд руб. — это гораздо выше, чем активы, принятые новым руководством», — отметил Юнусов.

Компания сразу же приступила к сокращению расходов и погашению долгов.

«Мы выплатили 116 млрд руб. по кредитам и облигациям, из которых 37 млрд руб. — проценты и купоны. На операционных расходах удалось сэкономить около 7 млрд руб. за 3 года, штат сократился с более чем 200 до 80 сотрудников», — рассказал финдиректор.

Он подчеркнул, что новое руководство предприняло максимум усилий для восстановления ликвидности и нормализации отчетности компании.

«При этом мы вели работу по взысканию ущерба с недобросовестных менеджеров и партнеров по судам и следственным действиям. В прошлом году по этой линии получены сотни миллионов рублей», — добавил Юнусов.

Также он рассказал о попытках договориться с кредиторами о реструктуризации оставшегося долга в 69 млрд руб., из которых 62 млрд руб. обеспечены госгарантиями.

«Мы пытаемся выстроить сделку, выгодную всем сторонам — единовременное погашение обеспеченных гарантиями обязательств с дисконтом 30%, остальной долг обслуживать сами», — пояснил он.

«Конечно, «Роснано» нельзя считать потемкинской деревней. Это своего рода поджарый боксер, который пошел по неверному пути, но собрался с силами. Бюджетные деньги на реализацию инвестиционного мандата нам не требуются», — резюмировал Юнусов.

До этого стало известно, что «Роснано» инициирует банкротство фирмы, реализовывавшей проект планшетов.

Ранее экономист посоветовал россиянам поторопиться с открытием вкладов.