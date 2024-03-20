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Россия за пять лет значительно увеличила продажи шоколада

Российский экспорт шоколада с 2017 года вырос на 40%

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Shutterstock

Продажи российского шоколада за рубеж за последние пять лет выросли на 40%, достигнув $781 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя центра «Агроэкспорт» Андрея Кучерова.

Шоколад является ключевым товаром кондитерского экспорта России. На сегодняшний день основными покупателями являются дружественные страны.

«Наибольший рост экспорта был достигнут по поставкам в Узбекистан — объем вырос в 4,2 раза, экспорт в Казахстан увеличился в 2 раза, в Белоруссию — на 77%», — рассказал Кучеров.

По мнению замглавы «Агроэкспорт», российские кондитерские изделия обладают большим потенциалом и широкими перспективами для расширения на другие рынки. В частности речь идет о Саудовской Аравии, Казахстане, Белоруссии, ОАЭ и Китае. Согласно прогнозам, поставки в эти страны в 2024 году могут вырасти более чем на $230 млн.

На днях стоимость какао-бобов на бирже установила новый рекорд.

Ранее россиян предупредили о подорожании шоколада на 15%.

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