В России стартовала кампания по борьбе с левыми стройматериалами

В России из-за растущего уровня контрафакта и фальсификата проведут эксперимент по маркировке строительных материалов. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что в 2023 году доля фальсифицированной трубной продукции, сухих строительных смесей выросла до 30%, цемента — до 21,3%.

В эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут принять участие производители цемента, бетонных и строительных сухих смесей, а также строительных растворов. Его участниками также станут импортеры этих стройматериалов и организации оптовой и розничной торговли. Эксперимент будет бесплатным, все расходы возьмет на себя оператор системы маркировки.

11 марта сообщалось, что в Ленинградской области запустили завод, на котором производят вторичные гранулы для строительных материалов — битума, теплоизоляции, пленки. Для этого используются пластиковые отходы, ежегодно планируется пускать в оборот 13,4 тыс. тонн вторсырья.

2 марта Роспотребнадзор рассказал о факторах, которые нужно учитывать при покупке строительных материалов. Отмечается, что при покупке необходимо внимательно ознакомиться с товаром, продавец обязан предоставить полную информацию о нем.

До этого Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила картельный сговор ряда компаний — производителей стройматериалов, которые решили воспользоваться дефицитом из-за санкций и завысить цены.

Ранее мастер по ремонту жилья оценил, когда выгоднее покупать стройматериалы.