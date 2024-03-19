В феврале выдали рекордное за последние три года количество автокредитов

В феврале 2024 года в России было выдано 104,5 тысячи автокредитов, что стало наибольшим месячным показателем за последние три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с январем количество выданных автокредитов на новые машины и автомобили с пробегом выросло на 29,1% (в январе — 80,9 тыс. штук). А относительно февраля прошлого года рост составил 76,2% (59,3 тыс. автокредитов).

Наибольшая региональная динамика роста автокредитования среди 30 лидирующих субъектов была зафиксирована в Татарстане (+41,9%), Чувашии (+40,4%), Ставропольском крае (+40,1%), Белгородской области (+39,2%) и Удмуртии (+38,8%).

В Москве число выданных автокредитов увеличилось на 24,1%, в Санкт-Петербурге — на 33,6%.

Предыдущий пик автокредитования в России наблюдался в апреле 2021 года, когда было оформлено 107,6 тысячи таких кредитов.

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