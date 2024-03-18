Финансист объяснил укрепление курса рубля

Доллар подешевел на Мосбирже почти на 2 рубля 18 марта, так как опасения инвесторов насчет ухудшения геополитической ситуации в России не оправдались. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Восходящей динамике рубля, скорее всего, способствует то, что в пятницу в его курс были заложены слишком большие опасения ухудшения геополитической ситуации митинги, теракты, волнения . Они не оправдались, поэтому спрос на иностранную валюту в понедельник уменьшился, а предложение увеличилось, в том числе за счет тех, кто перед выходными избыточно вложились в нее», — пояснил эксперт.

Рубль на торгах Мосбиржи 18 марта поначалу продолжал активно дешеветь: доллар установил месячный максимум немного выше 93,4 руб., евро впервые с конца декабря достигал 101,7 руб., юань — 12,94 руб. Однако вскоре рубль стал быстро восстанавливаться и вышел в хороший плюс. По данным Мосбиржи на 15:10 мск, доллар стоит 91,9 руб., евро — 100,2 руб., юань — 12,7 руб.

До этого «Газета.Ru» рассказала, как решение ЦБ по ключевой ставке 22 марта отразится на курсе рубля.

Ранее экс-зампред Банка России Сергей Дубинин спрогнозировал уровень ключевой ставки 22 марта.