ФНС раскрыла статистику по повышенному НДФЛ для состоятельных россиян

ФНС опубликовала статистику по сборам повышенного НДФЛ в 15% для состоятельных россиян с доходами свыше 5 млн руб. в год. В 2023 году поступления в федеральный бюджет благодаря этому элементу налоговой прогрессии составили 159,5 млрд руб. ($4,06 млрд), что на 7% больше, чем годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные налоговой.

«Почти половину сборов — 49,4% или 78,8 млрд руб. ($2,01 млрд) — обеспечила Москва», — сообщает пишет издание.

На втором месте идет Санкт-Петербург с 9% ($365 млн) от общей суммы, на третьем — Московская область с 7% ($284 млн).

«В число регионов-лидеров по абсолютным показателям сборов повышенного НДФЛ также вошел Краснодарский край, заняв четвертое место», — отметили налоговики.

По относительной доле сборов от увеличенной на 2 п.п. ставки НДФЛ в общих поступлениях этого налога выделяются небольшие регионы.

«В Костромской области дополнительные 2% принесли 2,8% всех сборов НДФЛ, в Калининградской — 2,7%», — говорится в статистике ФНС.

Как отметила социальный географ и профессор МГУ Наталья Зубаревич высокие показатели этих областей могут свидетельствовать об их нахождении в особой экономической зоне, а так же о получении акционерами дивидендов из этих областей

»Калининград имеет высокую долю из-за особой экономзоны, куда перерегистрировались компании», — пояснила Зубаревич.

Значительная часть повышенного НДФЛ — 68,7 млрд руб. ($1,76 млрд) или 43% общей суммы — была уплачена с дивидендов физлиц, чьи доходы превысили 5 млн руб. В том числе в Москве — 28,4 млрд руб., Петербурге — 6,3 млрд, Московской области — 5,1 млрд.

«Данные обследований Росстата слабо охватывают домохозяйства с высокими доходами. Неравенство доходов на общероссийском уровне существенно выше, чем разрыв между регионами», — прокомментировал экономист из Bloomberg Александр Исаков.

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