Автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки назвал выгодные инвестиции в 2024 году

Автор популярной книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает, что в 2024 году одними из самых ценных инвестиций станут золото и серебро. Об этом он заявил в свежем выпуске подкаста Rich Dad Radio на YouTube.

«Вы можете найти эти драгоценные металлы в виде ювелирных изделий на своих запястьях, пальцах или в ушах», — отметил финансовый гуру, объясняя выгоду вложений в физические активы.

По мнению Кийосаки, нестабильная ситуация в мировой экономике делает золото и серебро надежными сбережениями, которые всегда будут рядом с вами.

«Драгметаллы — это стабильное богатство, не нуждающиеся в поиске покупателя. История показало надежность этого актива в любые времена», — добавил гость шоу — президент компании, занимающейся чеканкой золотых монет Miles Franklin Precious Metals Энди Шектман.

Кийосаки, ранее неоднократно называл серебро «крупнейшей сделкой» и призывал инвесторов воспользоваться возможностью его приобретения. Специалисты также прогнозируют серебру сильный 2024 год благодаря росту промышленного спроса, отмечало в начале февраля издание CNBC.

Ранее Индия нарастила февральский импорт золота до рекордного уровня.