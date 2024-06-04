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Российские военные сбили украинский самолет в зоне СВО

Минобороны РФ: военные уничтожили штурмовик Су-25 и 75 солдат ВСУ в зоне СВО

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Минобороны РФ

Подразделения группировки войск РФ «Днепр» уничтожили самолет-штурмовик Су-25 и 75 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что столкновения с двумя бригадами ВСУ произошли в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области.

Кроме того, украинские войска лишились трех автомобилей, двух 155 мм гаубиц М777 американского производства, 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б».

Также Минобороны РФ сообщило, что российские самолеты Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Центр».

По данным ведомства, удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, позволяющими точно поражать цели с безопасного для самолетов расстояния от средств противовоздушной обороны противника.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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