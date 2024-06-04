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Стало известно, на какое направление Украина перебросила бойцов «Азова»

Марочко: Украина перебросила солдат «Азова» на Сватовско-Кременское направление

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Подготовленные бойцы из националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) прибыли на Сватовско-Кременское направление. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Когда начались движения в Харьковской области, украинские боевики действительно закидывали пушечным мясом наши подразделения», — отметил он.

По словам Марочко, это позволило подготовить солдат и сформировать контратакующие подразделения.

Эксперт отметил, что российские части ощутили «давление со стороны украинских боевиков» на рубежах Луганской народной республики (ЛНР). Противник прощупывает линию обороны, чтобы найти место для основного удара. По мнению Марочко, это ничем не закончилось, кроме «больших потерь» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Марочко сообщал, что с бронетехникой НАТО, которую поставили Вооруженным силам Украины в зону спецоперации, начались проблемы с наступлением жары.

Ранее российский военный заявил, что ВСУ прячут оставшиеся гаубицы М777 под Угледаром.

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Операция на Украине
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