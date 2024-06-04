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Двухлетний ребенок отравился уксусом в Тихвине

В Ленобласти двухлетний ребенок получил ожог пищевода, выпив уксус

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FotograFFF/Shutterstock

В Тихвинском районе Ленобласти ребенок получил химический ожог, случайно выпив уксусной кислоты. Об этом сообщает «47.news».

Двухлетняя девочка находилась дома вместе с родителями и случайно сделала глоток 70% уксусной кислоты. Ребенку стало плохо, ее госпитализировали в тихвинскую больницу, а оттуда вертолетом санавиации доставили в Санкт-Петербург.

Медики диагностировали у девочки химический ожог ротоглотки, состояние оценивалось как средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что во Владивостоке трехлетний ребенок впал в кому, выпив растворитель для краски. Прибывшая на место бригада медиков скорой помощи, обнаружила, что пострадавший впал в кому. Маленького пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, промыли желудок и доставили в медицинское учреждение. Врачи смогли спасти его жизнь, ребенок уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее маленькая девочка попробовала ароматизатор для авто и попала в реанимацию в Петербурге.

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