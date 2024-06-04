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Марко Николич согласовал контракт с ЦСКА

«Чемпионат»: экс-тренер «Локомотива» Николич согласовал контракт с ЦСКА

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич согласовал двухлетний контракт со столичным ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Переговоры находятся на финальной стадии. Через несколько дней серб официально станет тренером красно-синих.

Сербский специалист работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Николич заявил, что скучает по российскому футболу.

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