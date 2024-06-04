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В Подмосковье полиция задержала нетрезвого мужчину за стрельбу по автомобилю

В Балашихе задержали мужчину, избившего водителя и обстрелявшего его авто

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Depositphotos

Полиция задержала мужчину, который избил водителя, а потом обстрелял его автомобиль из травматического пистолета в Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК. В отношении мужчины 1979 года рождения, который грубо нарушил общественный порядок, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Яганова в ЖК «Пехра». Видеозапись с произошедшим опубликовал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. Между тремя мужчинами произошел конфликт. Один из мужчин ударил оппонента по лицу и выстрелил в лобовое стекло его автомобиля. Позже злоумышленники были задержаны. Изъят травматический пистолет.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении водителя такси, который высадил из машины ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине.

Таким образом ведомство отреагировало на информацию из соцсетей, в которых появились сообщения об инциденте в Москве. Утверждается, что таксист сначала резко негативно высказался в отношении россиян, а потом остановился и заставил их покинуть машину.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке ВСУ атаковали дронами скорую помощь и автомобили местных жителей.

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