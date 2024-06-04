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Минэнерго сохранило прогноз по добыче угля в России в 2024 году

Минэнерго: объемы экспорта российского угля в 2024 году немного снизятся

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Министерство энергетики России опубликовало прогноз по добыче угля в текущем году — 440 млн тонн. Такие цифры назвал заместитель главы минэнерго Сергей Мочальников, чьи слова передает ТАСС.

Согласно прогнозу ведомства, объем добычи сохранится на уровне предыдущего года, при этом экспорт может незначительно снизиться, но добыча сохранится за счет поставок на внутренний рынок.

«По экспорту, скорее всего, чуть-чуть припадем, но за счет внутреннего рынка сохраним добычу», — полагает замминистра.

По его ожиданиям, внутренний рынок в 2024 году заберет достаточно много угля.

«У нас потери первого полугодия в районе 6-8 млн тонн, это, наверное, не отыграем», — отметил Мочальников.

В публикации отмечается, что поставки на экспорт в первой половине текущего года составят «порядка 100 млн тонн».

В декабре Международное энергетическое агентство разместило прогноз о сокращении добычи угля в России к 2026 году на 3,9% по сравнению с 2023 годом — до 439 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в ДНР планируют нарастить добычу угля.

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