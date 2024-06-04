Слава Копейкин публично поцеловал новую возлюбленную на светском мероприятии

Актер Слава Копейкин поцеловался с новой возлюбленной Яной Енжаевой на публичном показе сериала «На автомате». Об этом пишет Super.

На кадрах с мероприятия видно, как звезда «Слова пацана» целуется и обнимается со своей девушкой на глазах у публики. Звездная пара не стесняется открыто проявлять романтические чувства при окружающих.

Звезды сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Слава Копейкин вместе со своими возлюбленными посетили показ сериала Бориса Акопова «На автомате», который состоялся 2 июня на Плюс Даче в Парке Горького.

Минекаев посетил мероприятие с женой Азизой. Актер надел черную футболку с принтом и темные шорты, а его возлюбленная — укороченный «рваный» свитер коричневого цвета и светлые джинсы. Слава Копейкин пришел с Яной Енжаевой. Звезда «Слова пацана» позировал фотографам в черной рубашке с короткими рукавами и шортах. Енжаева пришла на показ в облегающем платье и мюлях.

Ранее Михаил Боярский рассказал о романе Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова.