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Названа доля рубля в международных расчетах России

Рубль стал основной валютой в расчетах РФ за экспорт с Европой и Азией

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Depositphotos

Рубль по итогам 2023 года стал основной валютой при расчетах за российский экспорт с Европой и Азией. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

В прошлом году в российской валюте проходило 39% платежей за поставки товаров и услуг за рубеж. За 12 месяцев доля рубля в расчетах выросла на 11,2%, а за последние пять лет — на 24%. Минимальная доля рубля фиксировалась в 2021 году. Тогда в нацвалюте РФ было проведено всего 14.3% платежей.

Второе место по использованию при международных расчетах за российский экспорт по итогам 2023-го поделили доллар и евро. На американскую и европейскую валюты пришлось 31,5% платежей. Это более чем в два раза меньше, чем годом ранее (63,6%).

Оставшиеся 29,4% платежей пришлось на валюты дружественных стран. За последний год их использование выросло в 3,4 раза. Для сравнения: в 2022-м их использование составило всего 8,6%.

Накануне курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля.

Ранее аналитик предрек укрепление курса рубля после голосования на выборах.

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