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Денежные переводы из России в Грузию за месяц упали в несколько раз

Объем денежных переводов из России в Грузию за февраль сократился в три раза

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Depositphotos

Объем денежных переводов из России в Грузию за прошлый месяц упал в три раза к прошлогодним показателям и составил $62,2 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Грузии.

Для сравнения: в феврале 2023 года из РФ в Грузию поступило $187,3 млн. Объем переводов по направлению снижался с прошлого марта и к июлю опустился ниже отметки в $100 млн.

Всего за февраль в Грузию из-за рубежа было переведено $272,3 млн, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Лидером продолжает оставаться Россия. В прошлом месяце на нее пришлось 22,8% переводов. На втором месте Италия с долей в 16,1%. Тройку замыкает США (15,1%).

До этого в РФ зафиксировали резкий рост снятия наличных с карт. По данным Центробанка, в 2023 году россияне сняли рекордные 33,3 трлн рублей.

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