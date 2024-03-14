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Путин назвал лучшими железные дороги в России

Путин запустил начало строительства ВСМ Москва — Петербург

Президент России Владимир Путин назвал российские железные дороги лучшими в мире. Его слова приводит ТАСС.

«У нас, конечно, самые лучше железные дороги, у меня сомнений нет», — сказал Путин.

14 марта был дан старт началу строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

«Строительство этой высокоскоростной магистрали, предназначенной для пассажирского движения, позволит нам повысить и скорость перемещения грузовых составов», — сказал Путин.

Белозеров отметил, что после запуска новой дороги будет возможно перевезти дополнительно «30 млн объемов грузов».

Также глава РЖД назвал высокоскоростную магистраль между двумя главными российскими городами «глобальным проектом». Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном началу строительства магистрали.

В конце февраля Владимир Путин подтвердил планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.

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