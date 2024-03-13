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Крупнейшая нефтегазовая компания объявила о массовых сокращениях

Компания Shell сократит минимум 20% сотрудников одного из своих отделов

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Global Look Press

Компания Shell сократит не менее 20% рабочих мест в своем подразделении по сделкам слияний и поглощений в рамках продолжающихся усилий по сокращению расходов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сотрудникам отдела, в котором работают несколько сотен человек, занимающихся M&A-сделками для Shell, сообщили о значительном сокращении штата. Дальнейшие подробности будут раскрыты в апреле, рассказали источники.

«Shell стремится создавать больше ценности при меньших выбросах, фокусируясь на производительности, дисциплине и упрощении во всем бизнесе», — заявил представитель компании, добавив, что для достижения сокращений потребуется «оптимизация портфеля, новые эффективности и более lean-структура».

Гендиректор Shell Вэйл Сауан, возглавивший компанию в январе 2023 года, обещал быть «безжалостным» в улучшении показателей и доходности для инвесторов. Shell планирует сократить операционные расходы на $2-3 млрд, причем, по словам финдиректора Синид Горман, структурная экономия уже превысила $1 млрд.

В 2022 году в Shell работали 93 тыс. человек против 83 тыс. годом ранее. Обновленные данные будут приведены в годовом отчете в четверг, уточнило издание.

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