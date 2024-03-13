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Эксперт назвал валюты для сбережений россиян вместо доллара и евро

Аналитик Васильев рекомендовал копить деньги в валютах дружественных РФ стран

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Shutterstock

Россиянам посоветовали хранить часть сбережений в валютах дружественных или нейтральных стран в 2024 году. Об этом рассказал «Российской газете» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Они содержат меньше санкционных рисков, чем валюты недружественных стран, и больше подходят для сбережений», — пояснил Васильев.

При выборе валюты он рекомендует обратить внимание на ее стабильность к доллару и ликвидность.

В качестве одного из подходящих вариантов аналитик назвал юань.

«Обороты торговли юанем на Мосбирже превышают доллар и евро. Российские экспортеры и импортеры уже перешли на юани, а ЦБ ведет интервенции в этой валюте», — отметил он.

Курс юаня за 16 лет колебался в диапазоне 6-7,35 за доллар, что свидетельствует о его стабильности.

«Консервативным инвесторам подойдет наличный юань, а продвинутым - облигации российских компаний в юанях на Мосбирже с доходностью 5-7% годовых», — добавил Васильев.

Другим надежным вариантом он считает дирхам ОАЭ с курсом 3,67 за $1.

«Пока дирхамов в России немного, но они подойдут тем, кто хочет хранить сбережения в наличных и избежать санкционных рисков доллара с евро. Также дирхамы удобны для тех, кто ездит в ОАЭ», — пояснил аналитик.

Для Гонконгского доллара (7,75-7,85 за $1) эксперт отметил высокую конвертируемость, но низкую ликвидность в РФ. Другие валюты дружественных стран пока мало подходят ввиду ограниченных инструментов, невысокой ликвидности или нестабильности курсов.

«В целом часть сбережений разумно держать в валютах дружественных стран с учетом их ликвидности и стабильности», — резюмировал Васильев.

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