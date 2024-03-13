Россиянам рассказали, что произойдет с экономикой в 2024 году

Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2024 году составит 1,5% к уровню 2023 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Константин Тузов.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что тренд на рост экономики России сохраняется и в 2024 году.

«На текущий момент перспективы российской экономики на 2024 год выглядят довольно позитивно. Основной положительный вклад в динамику ВВП будут вносить расходы домохозяйств и инвестиции. Реальные доходы граждан в прошлом году ощутимо выросли из-за роста заработных плат, связанного с повышенным спросом на труд», — отметил экономист.

По его словам, в 2024 году рынок труда будет оставаться дефицитным: во многих сферах предложение будет гораздо ниже спроса. По этой причине Тузов ожидает продолжения роста доходов граждан, что и позволит им тратить больше.

«В 2023 году многие отечественные компании, как из высокотехнологичных секторов экономики, так и из добывающих отраслей, получили хорошие прибыли, которые в 2024 году будут по большей части израсходованы на инвестиции. Кроме того, государство продолжит оставаться крупным инвестором, направляя существенные объемы бюджетных денег на создание инфраструктурных объектов и иные инвестиции», — сказал Тузов.

Опасения связаны с внешними шоками: колебаниями цен на рынке энергоносителей, падением физических объемов добычи и экспорта, укреплением ключевых валют к рублю, добавил эксперт. Кроме того, остается неясной ситуация с инфляцией — пока нельзя сделать однозначные выводы о том, удастся ли ЦБ текущим уровнем ключевой ставки (16%) переломить инфляционный тренд или нет, заключил экономист.

Мишустин 12 марта заявил о продолжении роста ВВП РФ в 2024 году. В январе ВВП вырос на 4,6% в годовом выражении, уточнил премьер-министр. ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%, что практически совпало с оценками Минэкономразвития, следует из данных Росстата.

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