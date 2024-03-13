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В 2024 году Минфин рассчитывает на резкий рост поступлений от приватизации

Минфин рассчитывает выручить 100 млрд руб. от сделок по приватизации имущества

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России планируют привлечь в федеральный бюджет не менее 100 млрд рублей от проведения приватизации госимущества. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества, передает ТАСС.

«В этом году поступления от приватизации составят чуть более 1 млрд рублей, но мы считаем, что эту цифру необходимо скорректировать. Задача — сформировать в следующем году поток от сделок по приватизации не менее 100 млрд рублей», — отметил Силуанов.

Он также похвалил работу Росимущества в 2023 году, в ходе которой ведомство реализовало имущество на 21 млрд рублей и оптимизировало более 8 млрд рублей расходов госпредприятий.

Глава Росимущества Вадим Яковенко, в свою очередь, сообщил о поступлении в бюджет в 2023 году 398 млрд рублей за счет дивидендов компаний с госучастием, акционером в которых выступает ведомство.

До того, как Минфин подготовил свой список для продажи, замминистра Алексей Моисеев говорил, что в плане на 2024 год активы на сумму лишь 5-10 млрд рублей.

Ранее в России заявили о начале национализации ключевых стратегических активов.

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