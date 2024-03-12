Путин пообещал нефтяникам работы «на 100 лет»

Человечество еще долго будет заниматься вопросами добычи нефти и газа, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России». Слова главы государства передает ТАСС.

«Еще очень и очень долго человечество будет заниматься вопросами углеводородов, их добычей и использованием. Работы хватит на 100 лет», — сказал Путин, беседуя с инженером-нефтяником «Газпром нефти» Владиславом Вахниным.

Президент при этом обратил внимание, что «Газпром нефть» думает и о возобновляемых источниках энергии.

В августе Путин, выступая по видеосвязи на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич», тоже отмечал, что альтернатива нефти, газу и другим видам углеводородного топлива в мире в обозримом будущем отсутствует. Российский лидер согласился с необходимостью энергоперехода к низкоэмиссионной экономике, но обратил внимание, что этот переход должен иметь тщательно выверенный характер, который будет учитывать национальные особенности и возможности стран.

Ранее сообщалось, что в мире может появиться еще одна нефтедобывающая страна.