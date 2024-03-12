Путин подписал закон о цифровых расчетах во внешней торговле

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании цифровых финансовых активов (ЦФА) для международных расчетов. Документ опубликован на портале правовой информации.

До этого использование цифровых прав при осуществлении внешнеторговой деятельности не подпадало под валютное регулирование, валютный контроль и под регулирование внешнеторговой деятельности. Новый закон устанавливает возможность проводить внешнеторговые сделки с использованием цифровых активов в качестве средства платежа. Валютными операциями признаются операции между резидентом и нерезидентом, либо между нерезидентами по приобретению и отчуждению ЦФА на законных основаниях.

Банк России наделяется полномочиями по установлению условий совершения отдельных валютных операций с цифровыми активами и установлению запрета на их совершение.

В законе также уточняется определение цифровых прав, являющихся и не являющихся валютными ценностями.

6 марта Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий применение ЦФА и утилитарных цифровых прав для расчетов во внешней торговле между российскими резидентами и нерезидентами.

В конце февраля Банк России выпустил рекомендации для финансовых организаций, направленные на снижение рисков от операций с криптовалютами для граждан.

До этого криптоэксперт оценил возможность закрытия доступа к криптобиржам в РФ.

Ранее в ЦБ оценили успехи тестирования цифрового рубля.