Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины заявил о полной неплатежеспособности страны

Экс-премьер Азаров заявил, что Украина уже давно банкрот

close
100%
Ivan Sekretarev/AP

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров прокомментировал понижение агентством S&P кредитного рейтинга страны до преддефолтного. Он заявил, что Украина уже давно стала неплатежеспособной, передает ТАСС.

Агентство S&P снизило рейтинг Украины с уровня ССС до СС. Краткосрочный суверенный рейтинг страны в иностранной валюте остался на прежнем уровне «C», в нацвалюте долгосрочный рейтинг по-прежнему находится на значении «CCC+» (прогноз стабильный), а краткосрочный также на отметке «C».

«Украина является полностью неплатежеспособной. Но рейтинг, соответствующий дефолту, международные агентства не рискуют ей присваивать. Хотя Украина уже давно банкрот», — написал Азаров.

По его мнению, дефолт Украины «более чем вероятен».

До этого сообщалось, что в конгрессе США разрабатывают проект помощи Украине в форме кредита.

Ранее Медведчук обвинил Запад в уничтожении экономики Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами