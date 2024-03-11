Экс-премьер Украины заявил о полной неплатежеспособности страны

Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров прокомментировал понижение агентством S&P кредитного рейтинга страны до преддефолтного. Он заявил, что Украина уже давно стала неплатежеспособной, передает ТАСС.

Агентство S&P снизило рейтинг Украины с уровня ССС до СС. Краткосрочный суверенный рейтинг страны в иностранной валюте остался на прежнем уровне «C», в нацвалюте долгосрочный рейтинг по-прежнему находится на значении «CCC+» (прогноз стабильный), а краткосрочный также на отметке «C».

«Украина является полностью неплатежеспособной. Но рейтинг, соответствующий дефолту, международные агентства не рискуют ей присваивать. Хотя Украина уже давно банкрот», — написал Азаров.

По его мнению, дефолт Украины «более чем вероятен».

До этого сообщалось, что в конгрессе США разрабатывают проект помощи Украине в форме кредита.

Ранее Медведчук обвинил Запад в уничтожении экономики Украины.