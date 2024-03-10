Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фермеры начали сжигать виноградники из-за переизбытка вина на мировом рынке

Bloomberg: фермеры стали сжигать виноградники из-за переизбытка вина на рынке

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

На мировом рынке наблюдается переизбыток вина, из-за чего фермеры в некоторых странах начали сжигать свои виноградники. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в Австралии местный житель Тони Таунсенд в 2023 году сжег половину своего виноградника площадью 14 гектаров, поскольку в ином случае мог потерять $23 тыс. В будущем он и вовсе собирается перестать заниматься виноделием из-за экономической нецелесообразности.

Как рассказала исполнительный директор отраслевой группы Riverland Wine Линдалл Роу, до 25% виноделов Австралии намереваются свернуть бизнес, поскольку не видят для него будущего. Bloomberg отмечает, что в остальном мире складывается схожая ситуация: несмотря на то, что производство вина достигло 60-летнего минимума, его запасы слишком велики.

В то же время затраты на выпуск винной продукции в последние годы резко возросли, а спрос на алкоголь снизился.

Подобная ситуация наблюдается не во всех странах. Например, в России виноделы в январе — феврале нарастили производство на 31,2%, до 4,44 млн дал виноградных вин. Также за этот период в России стали производить больше водки. Показатель вырос не столь значительно — +5,5% к аналогичному периоду 2023 года, до 10,36 млн дал.

Ранее сообщалось, что российские вина могут серьезно подорожать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами