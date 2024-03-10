Фермеры начали сжигать виноградники из-за переизбытка вина на мировом рынке

На мировом рынке наблюдается переизбыток вина, из-за чего фермеры в некоторых странах начали сжигать свои виноградники. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в Австралии местный житель Тони Таунсенд в 2023 году сжег половину своего виноградника площадью 14 гектаров, поскольку в ином случае мог потерять $23 тыс. В будущем он и вовсе собирается перестать заниматься виноделием из-за экономической нецелесообразности.

Как рассказала исполнительный директор отраслевой группы Riverland Wine Линдалл Роу, до 25% виноделов Австралии намереваются свернуть бизнес, поскольку не видят для него будущего. Bloomberg отмечает, что в остальном мире складывается схожая ситуация: несмотря на то, что производство вина достигло 60-летнего минимума, его запасы слишком велики.

В то же время затраты на выпуск винной продукции в последние годы резко возросли, а спрос на алкоголь снизился.

Подобная ситуация наблюдается не во всех странах. Например, в России виноделы в январе — феврале нарастили производство на 31,2%, до 4,44 млн дал виноградных вин. Также за этот период в России стали производить больше водки. Показатель вырос не столь значительно — +5,5% к аналогичному периоду 2023 года, до 10,36 млн дал.

Ранее сообщалось, что российские вина могут серьезно подорожать.