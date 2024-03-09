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Блокада польских фермеров обвалила украинский импорт

Импорт на Украину упал на 14% за месяц из-за блокады польских аграриев

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Bernat Armangue/AP

Импорт товаров на Украину автотранспортом за один месяц обрушился на 14% в связи с акциями протеста польских фермеров, заблокировавших пограничные контрольно-пропускные пункты (КПП). С таким заявлением выступил заместитель главы украинского министерства экономики, торговый представитель республики Тарас Качка в эфире местного телеканала «Рада».

«Объемы ввоза автомобильным транспортом сократились за месяц на 14%», — сказал он.

По оценке замминистра, снижение показателей нанесло ощутимый удар по украинскому импорту. Несмотря на то, что часть товаров смогли доставить железнодорожным транспортом, страна все еще очень нуждается в заграничном топливе, медицинских препаратах и машинах.

Качка также рассказал о существенном сокращение экспорта Украины, в первую очередь промышленных товаров, автомобильной промышленности и мебельных изделий.

«У нас есть огромные потери на рынке тех товаров, которые должны поставляться вовремя в ЕС», — констатировал торгпред.

До этого Качка заявлял, что Украина готова принять ограничения торговли с Евросоюзом, чтобы разрядить политический спор с Польшей.

Ранее Макрон пообещал фермерам защитить их от импорта дешевой сельхозпродукции с Украины.

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