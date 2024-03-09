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Россия начнет массовые поставки свинины в Индию

АГРОЭКО: российские компании готовятся начать массовые поставки свинины в Индию

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digifoodstock.com/Global Look Press

Российские агропромышленные компании начнут массово экспортировать свинину в Индию, заявил руководитель направления экспортных продаж российского агропромышленного холдинга АГРОЭКО Павел Юдин. Его цитирует ТАСС.

«Представители АГРОЭКО провели встречи с четырьмя ключевыми импортерами свинины, на которых достигли договоренности о сотрудничестве. Мы будем поставлять с учетом потребительских предпочтений и требований импортного законодательства Индии», — отметил спикер.

Поставки начнутся в ближайшие месяцы. В АГРОЭКО планируют направлять в Индию не менее 300 тонн товара в месяц. В основном это будет грудинка на кости, ребра и карбонад.

На днях Россия отправила в Китай первую партию свинины объемом 27 тонн. Стороны прорабатывали вопрос поставок российского мяса на китайский рынок более 7 лет.

Ранее стало известно, насколько в России за год подорожала корзина продуктов для приготовления порции блинов.

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