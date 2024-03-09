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Россия вошла в топ-3 поставщиков СПГ в Испанию

Россия в феврале заняла третье место по поставкам СПГ в Испанию

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Максим Богодвид/РИА Новости

Россия по итогам февраля вошла в тройку поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные энергетической компанией Enagás.

В прошлом месяце королевство закупило 5 337 ГВт·ч российского СПГ. Всего за январь — февраль РФ поставила в Испанию 14 024 ГВт·ч газа по сравнению с 11 837 ГВт·ч за аналогичный период 2023 года.

Также в топ-3 крупнейших поставщиков СПГ в Испанию вошли Алжир и США.

Между тем всего несколько дней назад в Мадриде заявили о необходимости ввести общеевропейское эмбарго на СПГ из России.

«Нам необходим общий подход, исходящий от Европейского союза, и мы будем настаивать на этом», — заявила министр энергетики страны Тереса Рибера.

До этого стало известно, что Еврокомиссия намерена сократить закупки СПГ из РФ после прекращения транзита газа через Украину.

Ранее в Молдавии обеспокоились нехваткой электроэнергии при отсутствии российского газа.

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