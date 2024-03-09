Российские офшоры расширяются

В России создадут еще три особые экономические зоны (ОЭЗ). Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Новые ОЭЗ разместят в Саранске, Новочеркасске и Тверской области. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, будут расширены две действующие особые экономические зоны — в Калужской области и Липецке.

Особая экономическая зона представляет собой ограниченную территорию с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. В их числе — налоговые льготы и таможенные преференции, а также сниженная аренда.

Также существуют специальные административные районы (САР). Это территории с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую. В России существует два САР — на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.

До этого стало известно, когда головная структура Тинькофф банка завершит «переезд» в Россию.

Ранее стало известно, сколько компаний сменили юрисдикцию на российскую за первое полугодие 2023 года.