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Испечь блины на Масленицу стало дороже

Руспродсоюз: стоимость приготовления порции блинов за год выросла почти на 20%

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Пресс-служба ресторана «Матрешка»

Стоимость приготовления порции блинов на семью из четырех человек в России за год выросла на 19,7% и составила 106 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Руспродсоюз.

Для сравнения: в 2023 году приготовить порцию блинов можно было всего за 88,6 рубля.

За основу индекса блинов взят классический рецепт: мука пшеничная (130 граммов), молоко (300 мл), яйца (три штуки), сахар (30 граммов), масло сливочное (40 граммов).

Цены на традиционные топпинги для блинов также выросли, однако менее значительно. Так, сметана за год подорожала на 2,2%, а мед — на 7,1%.

Между тем цены на красную икру в России перед праздником снизились в среднем на 6%. Сегодня килограмм деликатеса обойдется в среднем в 6124 рубля.

В 2024 году Масленица начнется 11 марта, что почти на три недели позже, чем в прошлом году. Пасха также будет поздней — 5 мая.

Ранее эксперты предсказали рост цен на шоколад к лету.

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