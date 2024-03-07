Сын Евгения Пригожина решил ликвидировать свою компанию

Сын Евгения Пригожина Павел Пригожин решил ликвидировать свою компанию «РТГ Девелопмент», которая должна была заниматься разработкой IT-кластера у Финского залива в Санкт-Петербурге. Информацию об этом публикует Telegram-канал Daily Storm, ссылаясь на данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Заявление о ликвидации фирмы было подано в начале марта текущего года. Отмечается, что Павел Пригожин владеет ей через компанию «Лахта Плаза». Кроме этого, известно, что «РТГ Девелопмент» входила в структуры «Мегалайна», принадлежавшая Пригожину-старшему.

Соглашение о редевелопменте промзоны «Горская» с компанией «Мегалайн» заключалось Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году. Планировалось, что на площади в 140 гектаров появятся складские помещения, IT-кластер и туристическая инфраструктура.

В декабре прошлого года сообщалось, что компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежавшие бизнесмену Евгению Пригожину, сменили руководителя.

Ранее стал известен новый владелец дачи Пригожина в Геленджике.