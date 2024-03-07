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Экономист оценил, стоит ли инвестировать в золотые украшения

Экономист Беляев: инвестировать в золотые украшения не стоит

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Shutterstock/ChiccoDodiFC

Вариант инвестирования в золотые украшения является невыгодным, если речь не идет о произведении ювелирного искусства, потому что обычные украшения спустя время можно будет продать только по цене лома. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Если хочется вложить деньги в золото, можно приобрести слитки, памятные монеты или открыть обезличенный металлический счет в банке, предложил экономист.

«Человек приходит в кредитную организацию с определенными деньгами. Сумму пересчитывают в количество граммов золота по цене на данный момент и фиксируют их за клиентом. Когда вам надо обратить эти граммы в деньги, вы приходите в банк. Там смотрят, сколько у вас золота. Проверяют стоимость грамма на данный момент и выплачивают в соответствии с этим деньги», — уточнил Беляев.

Аналитик добавил, что вкладываться в золото стоит тем, кто рассматривает долгосрочное инвестирование.

Накануне цены на золото обновили исторический максимум и впервые в истории превысили отметку $2,15 тыс. за тройскую унцию на торгах в Нью-Йорке. В моменте стоимость тройской унции достигла отметки в $2153 +(0,51).

Ранее инвестстратеги спрогнозировали рост стоимости золота до конца 2024 года.

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