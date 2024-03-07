Назван топ-10 направлений для отдыха в марте

Египет стал самым популярным направлением для отдыха у россиян в марте. На его долю пришлось 27% всех бронирований. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру».

Средний чек за турпакет в Египет с перелетом в марте составил 188 500 рублей. Это на 26,6% больше, чем в феврале (148 900 рублей). Средняя длительность отдыха — 8 ночей.

Путешественники из РФ при планировании поездок в первый месяц весны отдавали предпочтение теплым странам. По фактическим продажам туров с заездами в марте в топ-5 помимо Египта также вошли Таиланд (16,4% от всех бронирований), Россия, преимущественно Краснодарский край (16%), ОАЭ (15,5%) и Турция (9%).

Также повышенным спросом пользовались Куба, Шри-Ланка, Индия (штат Гоа), Абхазия и Вьетнам.

До этого клиенты из России столкнулись с задержкой оплаты турецких отелей в разгар раннего бронирования. Глава турфирмы «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, как можно решить эту проблему.

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