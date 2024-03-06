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Россияне потеряли интерес к одному типу жилья

Спрос на вторичное жилье в России за год сократился на четверть

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Спрос на вторичное жилье в России за последний год упал на 25%, рассказали «Ленте.ру» аналитики «Авито Недвижимости».

По сравнению с февралем 2023 года спрос на «вторичку» снизился в 32-х из 33-х участвовавших в исследовании городов. Рост зафиксировали только в Санкт-Петербурге, он составил 1%.

Больше всего интерес к вторичному жилью упал в в Челябинске и Саратове — на 42% в каждом. Следом идут Симферополь и Ижевск. В этих городах спрос за год снизился на 38% и 37% соответственно. В Москве «вторичкой» стали интересоваться в три раза реже.

Такая динамика объясняется высокими ипотечными ставками, отмечают эксперты. По этой причине россияне стали чаще выбирать аренду или покупку жилья в новостройках.

С 1 марта Банк России ужесточил требования к ипотечным кредитам россиян. Кого это коснется — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России составили портрет ипотечного заемщика.

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