Основателя компании «Итера» исключили из санкционного списка Британии

Великобритания исключила основателя российской независимой газовой компании «Итера» Игоря Макарова из санкционного списка. Об этом свидетельствует заявление казначейства Соединенного Королевства.

Лондон ввел санкции в отношении бизнесмена в сентябре 2022 года. При этом в июне прошлого года стало известно, что предприниматель отказался от гражданства РФ и теперь имеет только кипрский паспорт.

«Был исключен из перечня и больше не подвергается заморозке активов и санкциям в области услуг по управлению имуществом: Игорь Викторович Макаров», — говорится в заявлении.

В конце февраля агентство Reuters сообщило, что Европейский союз (ЕС) решил снять санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа и директора местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. То же касается исполнительного вице-президента по связям с государственными органами инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца.

По информации журналистов, рестрикции прекратят действовать с 15 марта текущего года. В этот же день действие других антироссийский санкций, введенных региональным содружеством, будет автоматически продлено на следующие шесть месяцев.

Ранее министерство финансов США сняло антироссийские санкции с компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).