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Основателя компании «Итера» исключили из санкционного списка Британии

Британия исключила из санкционного списка основателя «Итеры» Игоря Макарова

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NickVG/Wikimedia Commons

Великобритания исключила основателя российской независимой газовой компании «Итера» Игоря Макарова из санкционного списка. Об этом свидетельствует заявление казначейства Соединенного Королевства.

Лондон ввел санкции в отношении бизнесмена в сентябре 2022 года. При этом в июне прошлого года стало известно, что предприниматель отказался от гражданства РФ и теперь имеет только кипрский паспорт.

«Был исключен из перечня и больше не подвергается заморозке активов и санкциям в области услуг по управлению имуществом: Игорь Викторович Макаров», — говорится в заявлении.

В конце февраля агентство Reuters сообщило, что Европейский союз (ЕС) решил снять санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа и директора местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. То же касается исполнительного вице-президента по связям с государственными органами инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца.

По информации журналистов, рестрикции прекратят действовать с 15 марта текущего года. В этот же день действие других антироссийский санкций, введенных региональным содружеством, будет автоматически продлено на следующие шесть месяцев.

Ранее министерство финансов США сняло антироссийские санкции с компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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