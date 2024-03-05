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Путину понравилась идея фестиваля помидоров в Ставрополье

Путин заявил, что аграрии должны обеспечить рост производства томатов

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Аграрии должны обеспечить рост производства томатов для того, чтобы не пришлось просить иностранные государства об импорте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями, передает РИА Новости.

Комментируя предложение организовать в сельскохозяйственном Ставропольском крае фестиваль томатов, Путин поддержал идею — аграрии отмечают, что такой формат может привлечь людей и повысить потребление этого продукта в России.

«Это хорошо, что рост потребления. Только тогда нужно тогда будет обеспечить рост предложения на рынке, чтобы нам не просить наших друзей из Турции, как по некоторым другим видам, или из других стран срочно нам поставить ту или иную продукцию», — заявил Путин.

Президент прилетел в Ставрополь в рамках рабочего визита. Было известно, что он встретится с представителями агропромышленного комплекса (АПК).

Ранее глава государства провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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