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В ЕК придумали, на что потратить прибыль от российских активов

FT: ЕК намерен использовать прибыль от активов РФ на оборону Украины

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) намерена использовать будущую прибыль от реинвестирования замороженных активов Российской Федерации на оборонную промышленность Украины. Об этом сообщила газета The Financial Times, со ссылкой на документ комиссии, который Брюссель представит на рассмотрение стран — членов Евросоюза.

Отмечается, что ЕК планирует выделить прибыль международной площадки Euroclear в Бельгии и конфисковать их в будущем для Украины. Речь идет только о тех средствах, которые будут получены после середины февраля при официальном согласовании этого решения.

По оценкам Euroclear, прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ в размере €191 млрд в 2024 году может быть такой же, как в прошлом году. Компания получила в 2023 году €4,4 млрд.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в минувшем году Киев использовал около 30 млрд гривен (приблизительно $788,4 млн) конфискованных в республике российских активов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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