Бывший советник правительства ФРГ (руководил центром по России и Евразии при Германском совете по внешней политике) Александр Рар рассказал Ura.ru, что с помощью конфликта на Украине США добились цели по разрушению энергетического сотрудничества между Европой и Россией.

«Они разрушили энергетический альянс между Европой и Россией. Это произошло будто навсегда. Они сделали Европу полностью зависимой от Вашингтона. Эта зависимость даже сильнее, чем во время холодной войны», — сказал он.

По мнению Рара, Вашингтон также достиг собственных стратегических успехов на Украине. Он полагает, что Соединенные Штаты соглашаются со сдачей восточных территорий Украины России, компенсируя это тем, что западная часть страны вступит в НАТО.

Также экс-чиновник заявил, что в Евросоюзе пока не понимают своего реального положения.

Ранее сообщалось, что Украина не намерена продлевать договор с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу. Обсуждать это с российской стороной Киев, в принципе, не собирается. Однако готов сохранить транзит по новому договору, если этого захочет ЕС. Текущий контракт между Россией и Украиной истечет в конце этого года.

Кроме этого, стало известно, что Еврокомиссия в апреле введет ограничение поставок российского СПГ в ЕС.

Ранее США сорвали начало поставок газа с «Арктик СПГ-2».